PSG : Ibrahimovic révèle son coup de coeur inattendu à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Lorsque Zlatan Ibrahimovic prend la parole, c’est souvent pour se complimenter lui-même ou tailler les autres.

Du coup, le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 pouvaient s’attendre au pire après son entretien accordé à L’Equipe Magazine… Finalement, l’ancien Parisien a brièvement critiqué la mentalité française et la faible affluence dans les stades de Ligue 1. Rien de bien méchant de la part du Suédois, qui a surtout profité de cette interview pour encenser son ex-entraîneur Laurent Blanc et son adjoint Jean-Louis Gasset pour la qualité de jeu et leur gestion au quotidien.

« Avec Laurent Blanc, on a vécu une période positive, on a gagné beaucoup de choses. Il a fait en sorte que les joueurs restent eux-mêmes et puissent s'exprimer. Il imposait très peu de restrictions, et il avait un très bon adjoint, un type vraiment fantastique, a confié l’avant-centre. À deux, ils ont créé un jeu que j'ai rarement joué en club, qui m'a rappelé Barcelone. »

« Jamais de problème » avec Blanc

« Alors oui, j'en parle peu, mais c'est parce que les choses se sont bien passées, a-t-il expliqué. C'est comme ça que ça marche. Quand c'est bien, on ne le dit pas, mais quand c'est de la m..., là oui. Et avec Laurent Blanc, je n'ai jamais eu de problème. On est partis ensemble, en fait, comme des champions, comme des gagnants. » Venant du personnage Zlatan Ibrahimovic, ces compliments valent de l’or !