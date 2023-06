PSG ‍: Hugo Ekitike, une splendide porte de sortie s'ouvre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, les chantiers ne manquent pas en cette intersaison. De nombreux joueurs sont en instance de départ et Hugo Ekitike en fait partie.

La saison passée, Hugo Ekitike n'a pas convaincu au PSG. L'attaquant francilien, tout juste arrivé du Stade de Reims, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. La faute à trois attaquants qui ne sortent que rarement mais aussi à une attitude pas toujours exemplaire. Christophe Galtier n'a pas voulu forcer avec Hugo Ekitike. Résultat, en 32 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le joueur de 21 ans n'aura inscrit que 4 buts. Recruté définitivement pour 37 millions d'euros cet été, Ekitike pourrait néanmoins partir plus tôt que prévu du club de la capitale. Luis Campos ne semble plus compter sur lui. Bonne nouvelle néanmoins pour l'ancien du Stade de Reims : les prétendants sont nombreux pour le récupérer.

Ekitike, direction la Serie A ?

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'un intérêt de la Bundesliga pour Hugo Ekitike. Mais le championnat allemand n'est pas le seul intéressé pour lui redonner une chance. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juve serait intéressée par un prêt de l'attaquant si Dusan Vlahovic veut quitter le Piémont cet été. La Vieille Dame apprécie le profil de l'attaquant du PSG et ne serait pas contre sauter sur l'occasion, surtout sans dépenser le moindre centime compte tenu de ses difficultés financières. Reste à savoir si un prêt d'Ekitike à la Juve satisfera le Paris Saint-Germain, qui souhaite réaliser de belles ventes cet été. L'arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale accélérera les choses chez les champions de France. L'entraineur espagnol aura une discussion avec le jeune joueur du PSG. Si le natif de Reims se voyait indiquer la sortie, il ferait donc partie du loft voulu par Luis Campos et ce, dès la reprise de l'entrainement du club de la capitale.