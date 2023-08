PSG ‍: Hugo Ekitike provoque une vraie guerre à Londres

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré une médiocre première saison parisienne, Hugo Ekitike plaît en Angleterre et notamment à Londres. Le jeune attaquant du PSG est désormais ciblé par trois clubs de la capitale anglaise, offrant de belles possibilités financières aux Parisiens.

Voilà un indésirable du PSG qui sait être désiré ailleurs. Hugo Ekitike a peut-être connu une première saison difficile au PSG (4 buts en 32 apparitions seulement) mais l'ancien rémois conserve une belle cote. Il faut dire que son profil et son jeune âge, 21 ans seulement, lui donnent la possibilité de progresser encore nettement. L'Angleterre l'a bien compris, notamment à Londres où le nom d'Hugo Ekitike est sur les lèvres de trois clubs de Premier League. West Ham s'était positionné le premier, Crystal Palace l'a suivi sur le dossier et c'est désormais Brentford qui vient aux renseignements pour Ekitike.

Ekitike doit offrir le maximum d'argent au PSG

L'information a été révélée par le quotidien anglais The Telegraph. Ekitike plaît au manager de Brentford Thomas Frank qui veut renforcer son secteur offensif au plus vite. Ceux que l'on surnomme The Bees sont d'autant plus intéressés que le transfert de Randal Kolo Muani au PSG devient de plus en plus compliqué. Cette venue avortée complique du même coup celle d'Ekitike à Francfort comme prévu initialement.

Brentford have been working on deal for PSG forward Hugo Ekitike, rivalling other European clubs #BrentfordFC #WHUFC https://t.co/bYusRkPtqt — Mike McGrath (@mcgrathmike) August 30, 2023

Cependant, Brentford ne part pas favori outre-manche où West Ham tient le plus la corde. Reste que l'arrivée de nouveaux prétendants fait le bonheur du PSG, lequel peut espérer avoir la main dans les négociations. Le PSG aimerait un prêt avec option d'achat obligatoire pour Hugo Ekitike, si possible avec des conditions atteignables facilement. Toutefois, un transfert sec ne serait pas une mauvaise chose pour les Parisiens si le chèque offert est satisfaisant. Avec désormais trois acteurs de la très riche Premier League, le PSG a de quoi se frotter les mains sur le plan financier.