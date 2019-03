PSG : Hervé Mathoux demande l’arrêt immédiat de la VAR

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un match au scénario aussi incroyable que catastrophique, le Paris Saint-Germain a permis à Manchester United d’y croire, et finalement de se qualifier (1-3).

Boulette en défense, au gardien et finalement pénalty dans les arrêts de jeu, les Parisiens ont tout raté. Mais sur le dernier coup de Trafalgar, l’arbitrage vidéo va être difficile à digérer. En effet, sur un tir lointain, Presnel Kimpembe se tourne avec le coude légèrement décollé du corps. Le ballon le touche et, le défenseur parisien étant à l’intérieur de la surface, un pénalty a été attribué après visionnage vidéo, alors que l’arbitre avait donné un simple corner. De quoi faire bondir plusieurs observateurs et notamment Hervé Mathoux, qui ne comprend pas que la vidéo dans le football soit utilisée pour transformer en pénalty des gestes totalement involontaires comme celui du champion du monde.

« Je trouve que la VAR est très positive depuis son instauration. Mais si elle doit générer des penaltys aussi invraisemblables et contre l’esprit du jeu que celui contre le PSG ce soir. Je pense qu’il faut l’arrêter », a balancé le journaliste de Canal+, immédiatement traité de mauvais perdant sur les réseaux sociaux. Il n’empêche, personne ne peut crier à la surprise, puisque depuis son instauration, la VAR permet à de nombreux pénaltys d’être sifflés, dès qu’un ballon effleure un bras ou un coude dans la surface de réparation…