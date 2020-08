PSG : Icardi est un fantôme, le Qatar doit recruter et vite !

Dans : PSG.

Dans la foulée des matchs de préparation et même de la fin de saison du PSG, Mauro Icardi a été transparent face à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue.

En juin dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à lever l’option d’achat de Mauro Icardi après une saison passée par l’attaquant argentin au sein du club de la capitale. Mais autant l’ancien joueur de l’Inter s’était montré convaincant au cœur de l’automne, autant ses performances depuis le début de l’année 2020 sont très mitigées. Et depuis la reprise, Mauro Icardi est même à ranger dans la catégorie des fantômes, comme cela a été encore le cas vendredi soir face à l’Olympique Lyonnais. Après cette nouvelle copie transparente du mari de Wanda Nara, Pierre Ménès estime qu’il est désormais impératif que Nasser Al-Kelhaifi et Leonardo se mettent à cherche un nouvel attaquant pour le PSG.

Car pour Pierre Ménès, même Edinson Cavani, qu’il ne portait pas dans son cœur, va vite être regretté si Mauro Icardi reste à ce niveau affligeant. « Icardi est d’une inexistence qui commence à conférer à l’inquiétant. Il me ferait presque regretter Cavani, c’est pour vous dire (…) Pour la saison prochaine, je pense que le club ne peut pas faire l’économie d’un recrutement offensif. Parce qu’encore une fois je ne suis pas certain qu’on puisse totalement compter sur Icardi. Bien sûr l’Argentin aura sa bonne période de 15 matchs où il marquera ses 15 buts. Mais sur la durée, je ne suis pas convaincu qu’on puisse lui faire vraiment confiance », prévient le consultant de Canal+. Les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont plus qu’à se mettre au travail.