PSG : Henrique viré, Leonardo de retour, l'Italie lâche l'info

Dans : PSG, Ligue 1.

Considéré par beaucoup de sympathisants parisiens comme l’homme parfait pour le poste de directeur sportif en raison de son image, de son passé de joueur du PSG et de ses contacts, Leonardo est annoncé sur le retour depuis des années.

Mais les dirigeants qataris n’ont jamais poussé réellement cette piste, échaudés par le départ fracassant du Brésilien en 2013, après quelques polémiques musclées. Néanmoins, les planètes s’alignent pour un retour de « Léo », et cela se ferait au détriment d’un dirigeant de plus en plus critiqué : Antero Henrique. C’est l’annonce faite par le plutôt fiable Gianluca Di Marzio, pour qui l’ancien dirigeant du Milan AC est « très proche » d’un retour au Paris Saint-Germain, en lieu et place du Portugais, qui ne s’entend pas du tout avec Thomas Tuchel.

L’entraineur allemand récemment prolongé aurait donc eu gain de cause, lui qui ne cachait plus que les choix sur le plan du marché des transferts de son supérieur ne lui convenaient pas. Les différents ratés d’Henrique au niveau des acquisitions, et notamment ce milieu défensif que le PSG attend depuis quasiment deux ans, pourraient donc avoir fini par avoir sa peau. Reste à savoir si Leonardo s’entendra avec Nasser Al-Khelaïfi pour mettre sur pied ce retour qui ravirait clairement les supporters du PSG, qui estiment que le Brésilien n’a jamais vraiment été remplacé depuis son départ.