PSG : Henrique n’a pas pris de gants pour éjecter Areola

Dans : PSG, Mercato.

Menacé par l’UEFA et son fair-play financier, le Paris Saint-Germain n’avait pas pu finaliser tous ses dossiers l’été dernier.

Après les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale ne pouvait plus prendre le risque de s’offrir un gardien. En effet, la direction francilienne, mécontente du rendement d’Alphonse Areola et Kevin Trapp, avait décidé d’attirer un portier de classe mondiale. Et le PSG n’a pas changé d’avis au fil de la saison. La preuve avec les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois. On parle effectivement de Jan Oblak, Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois ou encore Alisson. De quoi alerter les portiers parisiens.

Et au cas où cela ne suffisait pas, le directeur sportif Antero Henrique a confirmé au Français Areola que Paris cherchait toujours un dernier rempart pour la saison prochaine, révèle le quotidien L’Equipe. Le message est clair : le troisième gardien de l’équipe de France, certes titulaire cette saison, ne donne pas entière satisfaction. Et cela vaut évidemment pour la doublure Kevin Trapp qui envisagera également un départ. Voilà qui annonce un beau chantier pour le PSG.