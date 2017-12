PSG : Henrique le veut au mercato, il préfère Manchester United

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Serie A, Premier League.

Difficile pour le moment de savoir quelle sera la réelle fenêtre de tir du Paris Saint-Germain lors du marché des transferts hivernal, car cela dépendra grandement de la situation financière, de la teneur des discussions avec l’UEFA, et des ventes qui pourront être réalisées.

Mais le club de la capitale se cherche tout de même un milieu de terrain, opération qu’il n’avait pas pu réaliser l’été dernier en raison des énormes investissements déjà effectués, notamment en attaque. Parmi les cibles déjà évoquées en juillet, et toujours dans le viseur, on retrouve Joao Mario. Le champion d’Europe avec le Portugal ne parvient pas à s’imposer et à faire l’unanimité avec l’Inter Milan, et entend changer d’air. De quoi ravir Antero Henrique, qui estime que son registre polyvalent, son activité et sa capacité à organiser le jeu offensif peuvent en faire un atout pour la formation d’Unai Emery.

Mais selon ESPN, si l’ancien joueur du Sporting est intéressé par le projet parisien, il préfèrerait rejoindre Manchester United, qui lui fait les yeux doux. La raison ? Joao Mario estimerait que les postes offensifs seraient sans réel espoir pour lui à Paris, et craindrait donc de faire banquette comme à l’Inter Milan. Interrogé par la presse italienne sur l’intérêt du PSG, le Portugais a botté en touche, expliquant qu’il « ferait le meilleur choix pour sa carrière quand le moment sera venu ». Recruté pour 45 ME en 2016, le milieu de terrain est désormais à vendre pour 30 ME.