PSG : Henrique doit être viré, et Pierre Ménès a déjà son successeur

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouvel échec en Ligue des Champions cette saison pour le Paris Saint-Germain. Et pourtant, Thomas Tuchel a signé sa prolongation de contrat, même si le club de la capitale ne l’a pas encore officialisé. Et cette décision semble plutôt faire l’unanimité au sein du club francilien, signe que le problème ne vient pas du coach allemand. Alors, quel est le problème. Pour Pierre Ménès, il faut se pencher du côté du directeur sportif, et des choix effectués par Antero Henrique, comme celui de ne pas offrir de milieu défensif à son technicien lors des dernières fenêtres du marché des transferts. Le Portugais devrait en payer le prix selon le consultant de Canal+, qui propose déjà un nom pour prendre la suite.

« Changer la direction technique ? Je le pense aussi, car que ce soit Kluivert ou Henrique, les deux sont de vrais échecs. Pour moi, Arsène Wenger pourrait ramener de la sérénité, constituer une sorte de caution morale et sportive, donner au projet du PSG cette crédibilité après laquelle courent en vain les Qataris depuis qu’ils sont là », a livré Pierre Ménès dans les colonnes du Foot Paris. Un nom qui a déjà maintes fois été évoqué dans les coulisses du PSG, mais qui ne semble plus être prioritaire désormais, malgré la réputation flatteuse et le respect qu’inspire Arsène Wenger en Europe.