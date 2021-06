PSG : Harry Kane craque pour le Paris SG de Pochettino

Dans : PSG.

Attaquant vedette de Tottenham, Harry Kane veut quitter les Spurs. Et il craque pour le PSG de son ancien entraineur, Mauricio Pochettino.

Un mois après la fin de la collaboration avec Ryan Mason, Tottenham n’a toujours pas trouvé d’entraineur. Les Spurs ont pourtant été en contact avec Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Paulo Fonseca ou Gennaro Gattuso, sans jamais parvenir à trouver la perle rare. Résultat, le mercato est aussi à l’arrêt et cela n’aide pas à donner envie à Harry Kane de rester au sein du club londonien. Déjà désireux de partir en fin de saison dernière en raison d’une armoire à trophées qui ne se remplit pas, l’avant-centre des Three Lions était suivi de près par Manchester City et United. Si ces destinations sont toujours envisageables, le média anglais 90min envoie une véritable bombe ce vendredi en annonçant que Harry Kane réfléchit à un départ à l’étranger désarmais, et plus précisément du côté du PSG. L’idée serait bien évidemment de rejoindre le club dirigé par son ancien coach Mauricio Pochettino, qui a une idée très précise de ce qu’il aurait alors sous la main.

Exclusive✍️@90min_football - Harry Kane is open to moving abroad this summer and is interested in reuniting with Mauricio Pochettino at PSG. Spurs still aren't prepared to sell but would rather that than consider letting him join a Premier League club.https://t.co/u6pq2qKmr0 — Jamie Spencer (@jamiespencer155) June 18, 2021

Sans compter que, si le Paris SG est bien armé offensivement, Moise Kean n’est pas du tout certain de pouvoir rester sachant qu’il faudra un copieux transfert en provenance d’Everton, et surtout que Mauro Icardi est de plus en plus régulièrement annoncé de retour en Italie, et notamment à la Juventus en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Résultat, une place pourrait bien se libérer pour le buteur britannique. Cette option aurait même les faveurs de Tottenham, qui n’apprécié pas l’idée de vendre son attaquant vedette, mais préférait, si cela devait être le cas, que cela se fasse avec un club en dehors de la Premier League. Le PSG a donc tout d’un profil intéressant, même si le prix risque d’être salé. Harry Kane a en effet encore trois ans de contrat avec les Spurs, qui en réclament au moins 100 ME. Une nouvelle grosse dépense de la part du PSG pour montrer à Neymar et surtout Kylian Mbappé que le club de la capitale français a les moyens de frapper très fort en Europe ?