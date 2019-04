PSG : Halilhodzic a déraillé, il s'excuse et encense Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1, FC Nantes.

« Comment a-t-on pu accepter que les joueurs viennent tout seuls au stade deux heures avant le match ? Pour leur faire plaisir ? La préparation de Paris avant Manchester, c’est une faute grave ». Avant le match de Coupe de France entre Nantes et le PSG ce mercredi soir, Vahid Halilhodzic a sèchement critiqué le management de Thomas Tuchel. Et si le technicien allemand n’avait pas souhaité commenter cette attaque frontale de la part du coach nantais, l’entraîneur des Canaris est revenu sur ses propos, s’excusant platement dans les colonnes du Parisien.

« Je maintiens que le PSG est un très grand club, un des plus grands d’Europe. Je n’ai aucun problème avec Thomas Tuchel qui est un très grand entraîneur et dont je ne me permettrais pas de juger le travail. Je suis sûr que le PSG finira par gagner la Ligue des champions, car il le mérite » a commenté l’entraîneur nantais, sans doute conscient qu’il avait été un peu loin en critiquant de la sorte Thomas Tuchel en début de semaine. Car il faut bien le dire, il est très rare qu’un entraîneur critique à ce point l’un de ses collègues de profession par presse interposée…