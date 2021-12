PSG : Hakimi, un accident industriel à 60 millions ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent en début de saison, Achraf Hakimi se montre de moins en moins à son avantage avec le Paris Saint-Germain.

Transféré en provenance de l’Inter Milan pour 60 millions d’euros au mercato estival, Achraf Hakimi n’est pas dans son assiette au PSG. Tandis que Daniel Riolo a insinué à plusieurs reprises sur RMC que l’international marocain avait « découvert Paris », il est clair que les prestations du Marocain ne sont plus en adéquation avec son potentiel, le prix de son transfert ainsi que son statut. Et cela fait parler jusqu’à Madrid, où Achraf Hakimi a joué pendant plusieurs années. Dans son édition du jour, le journal AS commence même à se demander si le PSG n’a pas fait une grave erreur en investissant autant d’argent sur le latéral droit de 23 ans. « A Paris, dans une défense à quatre, Hakimi joue loin de la surface adverse. Un ailier bloque toujours son couloir et il souffre beaucoup défensivement » constate le quotidien madrilène.

Hakimi, les doutes s'accumulent

« Il n’a plus la liberté d’attaquer comme il l’avait à l’Inter, c’est plus difficile » abonde AS avant de conclure. « Inexistant offensivement contre Nice, il a éprouvé de nouveau des difficultés. L’international marocain commence à souffrir et n’est plus aussi décisif qu’au début de la saison » regrette-t-on en Espagne. Le constat est similaire en France, où L’Equipe lui avait attribué la faible note de 4/10 pour son match contre l’OGC Nice au Parc des Princes mercredi soir. « Ce n'est pas le Hakimi du début de saison qui cadrait à peu près tout ce qu'il frappait. Sa reprise (42e) a manqué de justesse, comme ses centres et ses relais en règle générale même s'il s'est montré disponible. Il n'a pas été toujours été à son avantage défensivement » regrettait le quotidien national après le match terne du PSG contre Nice en Ligue 1 (0-0). De toute évidence, il faudra vite retrouver le grand Hakimi pour aider le Paris Saint-Germain à atteindre ses objectifs.