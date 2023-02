PSG : Hakimi sur le départ, sa réponse est cash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, Achraf Hakimi a fait l’objet de plusieurs rumeurs au sujet d’un potentiel départ du PSG en fin de saison.

Dans une saison pour l’instant morose, le Paris Saint-Germain a toutefois quelques lots de consolation. Les latéraux sont assurément une satisfaction pour le club parisien, que ce soit à gauche avec Nuno Mendes ou à droite avec Achraf Hakimi. Le Portugais et le Marocain sont performants et répondent parfaitement aux exigences de Christophe Galtier, que ce soit dans une défense à cinq ou dans une défense à quatre. Un départ de Mendes ou d’Hakimi cet été serait un réel coup dur pour Paris, d’autant que le Marocain a été associé à certaines rumeurs ces dernières semaines. Interrogé par Prime Video, l’ex-défenseur de l’Inter Miami et du Real Madrid a tordu le cou aux rumeurs en faisant savoir que son ambition était de marquer l’histoire du PSG, notamment avec une victoire impérative selon lui en Ligue des Champions.

Hakimi veut marquer l'histoire du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

« Je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. J’ai rejoint Paris pour gagner la Ligue des Champions. Je veux marquer l’histoire du club. Je veux continuer à écrire ma propre histoire et ça passe par gagner des titres. Avant d’arriver à Paris j’ai regardé les caractéristiques de la Ligue 1. J’ai vu que c’était très physique. J’adore ça, je suis quelqu’un de très physique alors ça me correspond bien. C’est le championnat qui m’a le plus surpris. La Ligue 1 est très difficile à jouer. En France, j’ai l’impression que tu sois bon ou mauvais, on va parler de toi. J’écoute peu la radio ou la télé, mais je sais ce qu’il se dit. Les gens nous mettent beaucoup de pression » a fait savoir Achraf Hakimi, qui s’est parfaitement adapté à la Ligue 1 et qui n’a pas l’intention de quitter le championnat de France dans les prochains mois. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui peut au moins compter sur des latéraux à un excellent niveau avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un chantier de moins pour le prochain mercato estival…