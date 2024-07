PSG ‍: Hakimi et Mbappé, le Real organise un nouveau mariage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après s’être offert Kylian Mbappé, le Real Madrid vise un nouveau joueur du PSG mais cette fois, c’est en défense qu’il faut regarder. Selon la presse espagnole, le club merengue cible Achraf Hakimi, grand ami de l'international français.

Cet été, le Real Madrid réalise un mercato ambitieux et principalement tourné vers l’attaque. Pour l’instant, le club de la capitale espagnole s’est offert Kylian Mbappé et Endrick, deux attaquants qui vont proposer davantage de possibilités offensives à Carlo Ancelotti. En défense, l’entraîneur du Real Madrid a moins de choix, d’autant que David Alaba est blessé et que Nacho vient de signer en Arabie saoudite. Dans les semaines à venir, l’état-major du Real Madrid pourrait donc se pencher sur d’éventuels renforts dans le secteur défensif. A ce sujet, le site Real Madrid Exclusivio affirme en ce début de semaine qu’un joueur du Paris Saint-Germain suscite un vif intérêt de la part du club de la Casa Blanca.

Et s’il s’agit d’une vieille connaissance du Real Madrid puisque selon le média espagnol, l’état-major merengue verrait d’un excellent oeil le retour d’un certain Achraf Hakimi. Lié au PSG jusqu’en 2026, l’international marocain a de grandes chances de prolonger son contrat dans la capitale française, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, qui en a fait l’un de ses tauliers. Cette potentielle prolongation ne semble pas effrayer pour autant le Real Madrid, qui cherche à long terme un joueur capable de prendre la succession de Dani Carvajal.

Le Real Madrid surveille Hakimi

Du côté du PSG, on n’imagine pas une seconde se séparer de l’ancien joueur de l’Inter et du Borussia Dortmund, mais le Real Madrid est bien décidé à passer la seconde pour tenter de convaincre le joueur de revenir dans la capitale espagnole. Reste maintenant à voir si des négociations se tiendront dès cet été, ou si le Real Madrid envisage de recruter Achraf Hakimi d’ici un ou deux ans, lorsqu’il sera définitivement temps de tourner la page de Dani Carvajal. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain surveillera avec la plus grande attention cet intérêt du Real Madrid. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont tout intérêt à boucler au plus vite la prolongation du joueur marocain, afin de s’éviter toute mauvaise surprise dans ce dossier dans les semaines à venir.