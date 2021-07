PSG : Hakimi arrive à Paris, il lâche l'ultime indice !

Dans : PSG.

Annoncée comme imminente, la signature d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain se profile désormais sérieusement puisque le joueur de l'Inter a lui même lâché un indice qui tue un peu le suspense.

Leonardo a réussi une de ses missions lors de ce mercato, puisque sauf énorme retournement de situation le directeur sportif du PSG a finalisé l’accord avec les dirigeants de l’Inter pour la venue d’Achraf Hakimi afin de renforcer la défense de l’équipe de Mauricio Pochettino. Depuis quelques jours, la signature de l’international marocain semblait acquise ou presque, mais ce lundi c’est Hakimi en personne qui a donné le signal que les supporters du Paris Saint-Germain attendait.

Via Twitter, le joueur de 22 ans, qui a largement contribué au titre de champion d’Italie cette saison, a fait savoir qu’il s’envolait vers une nouvelle destination. Pas besoin d’avoir fait Bac+12 pour comprendre qu’Achraf Hakimi quittait son lieu de vacances pour rejoindre Paris où il est attendu pour passer sa visite médicale avant de signer le contrat qui fera de lieu un joueur du PSG. Après Wijnaldum, et en attendant Donnarumma et Ramos, le Paris Saint-Germain est proche de signer son deuxième renfort du mercato, le premier payant puisque l'on parle tout de même d'une somme de 60 millions d'euros déboursée par Nasser Al-Khelaifi pour faire venir Hakimi de l'Inter Milan.