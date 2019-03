PSG : Habib Beye se fâche et regrette le lynchage du PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors qu'il y a encore une semaine, tout le monde s'enflammait pour le Paris Saint-Germain depuis mercredi le club de la capitale est la cible d'une pluie de critiques, l'élimination du PSG par Manchester United après un match au scénario totalement improbable ayant visiblement pas tant peiné que cela pas mal de consultants. Mais ce samedi, lors du Canal Sport Club, Habib Beye a remis quelques pendules à l'heure, histoire de rappeler à certains qu'ils avaient la mémoire très courte.

Car pour l'ancien joueur de l'OM, il ne faut pas non plus tout détruire au Paris Saint-Germain malgré ce lourd échec. « Il y a quelques mois on a entendu que Buffon avait changé les choses lors de la phase des poules de la Ligue des champions, on a dit qu’il avait fédéré tout le monde, qu’il avait emmené tout le monde avec lui. Thiago Silva, tout le monde dit que c’était redevenu un monstre et tout d’un coup, en 90 minutes, on veut balayer tout ce qu’on a dit depuis six mois. Dans notre discours, il y a une forme d’hypocrisie car pendant six mois on a encensé Tuchel, on a encensé tout l’effectif du Paris Saint-Germain en disant qu’ils mettaient de l’intensité, on encensait Buffon, et maintenant on veut faire partir six ou sept joueurs de cette équipe parce qu’ils n’ont pas répondu sur le plan mental. Moi je pense que c’est un problème émotionnel, même quand vous êtes Buffon avec une trentaine de titres, quand l'aspect émotionnel prend le pas, ça vous glisse entre les mains et vous ne pouvez rien faire contre ça... », a fait remarquer Habib Beye, histoire de calmer certains de ses collègues consultants.