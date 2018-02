PSG : Habib Beye est inquiet pour Mbappé le copieur

Dans : PSG, Ligue 1.

Invité de France Bleu Paris, Habib Beye s'est confié sur les performances actuelles du Paris Saint-Germain. Et le consultant de Canal+, fidèle à ses habitudes, a été limpide dans son analyse des forces et faiblesses du PSG, évoquant notamment les cas de Kylian Mbappé et de Thiago Silva. Car l'ancien joueur de l'OM ne le cache pas, il commence à sérieusement trembler pour le jeune attaquant français du club de la capitale, dont il se demande s'il ne s'est pas perdu à force de vouloir s'associer avec Neymar.

« Je suis inquiet pour Kylian Mbappé en ce moment. A vouloir copier Neymar dans la gestuelle, il a perdu de la spontanéité. Il faut quelqu'un pour lui dire : « Neymar c'est Neymar, il faut que tu sois toi-même, explique Habib Beye, qui a ensuite évoqué le cas du capitaine du Paris Saint-Germain. Thiago Silva n'est en aucun cas mauvais dans son football, mais c'est au niveau mental que cela se situe. Malheureusement, il a déjà montré par le passé qu'il n'était pas un référent et qu'il pouvait se montrer défaillant. » Autrement dit, le consultant de Canal+ n'est pas vraiment d'une confiance absolue envers le PSG à cet instant de la saison.