PSG : Habib Beye est encore scandalisé par le Paris d'Emery

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Six jours après la piteuse élimination européenne du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, Habib Beye a dégainé de tous les côtés.

Sorti pour la deuxième fois d'affilée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, alors que l'objectif était d'aller au moins dans le dernier carré suite aux recrutements estivaux de Neymar et de Mbappé, le club de la capitale a essuyé un cuisant échec contre Madrid. Une défaite rageante face au double tenant du titre qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Et selon Habib Beye, le PSG a surtout perdu à cause d'un collectif défaillant...

« On a vu les limites collectives du PSG lors de ce match. Le but de Cristiano Ronaldo est la résultante d’un vrai effort collectif et non individuel. Le problème n’est pas seulement l’absence de Neymar. On a beaucoup critiqué Thiago Motta et le rythme qu’il a pu imposer à son équipe, mais c’est faux ! Les autres milieux de terrain auraient du prendre les clés du jeu parisien. Rabiot et Verratti n’ont pas assuré. On a pu voir aussi des manques à chaque ligne. De la défense à l’attaque, personne n’a été au niveau », a balancé, dans le Canal Football Club, l'ancien Marseillais, qui estime donc que Paris doit aussi recruter des joueurs capables de prendre leurs responsabilités dans les grands matchs. Ce que le PSG pensait bien avoir dans son effectif pourtant...