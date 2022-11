PSG : Haaland vaut 170 millions, Mbappé ne peut plus suivre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

D’une redoutable efficacité avec Manchester City, Erling Haaland ne cesse d’affoler les compteurs. Ses statistiques en font le joueur le plus cher selon les estimations de Transfermarkt qui n’a pas hésité à détrôner l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Pour la première fois depuis 2009, l’année où l’ailier de Manchester United Cristiano Ronaldo partageait la tête avec Lionel Messi, un joueur de Premier League domine le classement des éléments les plus chers selon Transfermarkt. Le site de référence a récemment opéré une mise à jour de ses valeurs et sa nouvelle hiérarchie place désormais Erling Haaland au sommet. Grâce à son excellent début de saison avec Manchester City, l’attaquant norvégien a vu son prix passer de 150 à 170 millions d’euros !

Il faut dire que le Cyborg ne cesse d’affoler les compteurs. L'ancien joueur du Borussia Dortmund compte déjà 23 buts et 3 passes décisives sous le maillot des Citizens. Face à une telle concurrence, le précédent leader Kylian Mbappé ne peut pas suivre le rythme. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain doit en effet céder la première place alors que sa valeur estimée à 160 millions d’euros n’a pas bougé selon le dernier classement de Transfermarkt. Et malheureusement pour le Français, Erling Haaland n’a sans doute pas fini de faire évoluer son prix.

Haaland jusqu'au milliard ?

« Si Haaland évite les blessures et parvient à maintenir sa forme, au moins dans une certaine mesure, il ira encore plus haut à l'avenir, a annoncé Daniel Busch, responsable de la zone Royaume-Uni chez Transfermarkt. Une clause libératoire de 200 millions d'euros, dont la rumeur dit qu'elle pourrait être levée par des clubs étrangers à l'été 2024, semble déjà trop basse pour Manchester City. » D’après son agente Rafaela Pimenta, le Mancunien pourrait devenir le premier joueur à un milliard d’euros. On n’y est pas encore. Mais sa prédiction n’est peut-être pas si folle.