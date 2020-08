PSG : Gueye peut partir, Paris ouvre la porte

Dans : PSG.

Recruté par le PSG il y a tout juste un an en provenance d’Everton pour 30 ME, Idrissa Gueye n’est pas certain de poursuivre l’aventure dans la capitale.

Apprécié de Thomas Tuchel et de ses coéquipiers, l’international sénégalais manque toutefois cruellement de régularité dans ses performances. Auteur d’un match XXL contre le Real Madrid en Ligue des Champions, celui qui a porté les couleurs du LOSC peine à confirmer depuis ce choc face à la formation de Zinedine Zidane. Surtout, il s’est avéré que Gueye n’était pas la sentinelle tant recherchée par le Paris Saint-Germain depuis des années, mais davantage un joueur au profil de milieu relayeur. Pour toutes ces raisons, Leonardo ne retiendra pas Gana Gueye lors du prochain mercato et pourrait même gentiment le pousser vers la sortie selon Team Talk.

Le média britannique rapporte qu’en cas d’offre avoisinant les 30 ME investis il y a un an, il est clair que le Paris Saint-Germain acceptera de céder Idrissa Gueye. Ces dernières semaines, le nom du vice-champion d’Afrique 2019 a été associé à plusieurs clubs de gros calibre en Premier League puisque Manchester United et Wolverhampton ont notamment été évoqués afin de l’accueillir. Reste que dans une interview accordée à Canal + au mois de juin, Idrissa Gueye avait clairement fait savoir que son intention était de disputer une seconde saison au PSG. « Je suis très content de mon aventure, tout se passe bien et ma famille est heureuse de vivre à Paris. Je n'ai aucune raison de partir, ici je suis heureux et j'espère rester longtemps au PSG » avait-il notamment déclaré. La tâche de Leonardo s’annonce donc particulièrement délicate au mercato…