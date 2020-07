PSG : 25 ME pour Gueye, le Paris SG trop sympa avec MU ?

Dans : PSG.

Idrissa Gueye fait partie des joueurs qui joueront très gros lors de cette fin de saison.

Le milieu de terrain sénégalais, souvent présenté comme le joueur qui manquait cruellement à Thomas Tuchel à ce poste, sort d’une première saison mitigée. Impressionnant dès le départ et notamment lors de la rencontre face au Real Madrid, il avait baissé de pied par la suite, ouvrant la porte à la concurrence et notamment au retour de Leandro Paredes. De quoi ouvrir également la porte à un transfert, sachant que Leonardo estime qu’il a besoin d’un joueur plus puissant et plus imposant à ce poste. Le directeur sportif ne cache pas son envie de faire signer Sergej Milinkovic-Savic, ou un joueur de ce profil à l’avenir. C’est pourquoi un départ de l’ancien lillois ne serait pas pour lui déplaire.

Et si le PSG avait dépensé 32 ME pour le faire venir d’Everton par le biais d’Antero Henrique, le curseur a été revu à la baisse. Malgré l’intérêt de Manchester United, qui n’est pas le plus pauvre des clubs anglais, la presse britannique évoque un montant de 25 ME nécessaire pour faire entendre raison au PSG. Il faut dire que Gueye n’est pas vu comme un pion essentiel pour le dirigeant brésilien, qui estime qu’une belle vente lui donnerait plus de latitude pour passer à l’action à sa guise. Pour le moment, le Sénégalais ne se voit pas du tout sur le départ, lui qui a encore trois ans de contrat au Paris SG, mais pour une fois, Manchester United serait capable de s’aligner sur son salaire sans trop sourciller. Comme beaucoup de dossiers en attente, MU doit désormais valider son billet pour la Ligue des Champions ce week-end, histoire d’être de nouveau attractif sur le plan sportif également.