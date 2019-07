PSG : Gueye à Paris, L’Equipe voit un coup tordu de Leonardo

Dans : PSG, Mercato.

Le retour de la piste Idrissa Gueye a beaucoup surpris au PSG.

Le milieu de terrain d’Everton est un élément que le club de la capitale a beaucoup courtisé l’hiver dernier, sans jamais réussir à conclure ce transfert qui semblait pendant longtemps très bien parti. Thomas Tuchel en a beaucoup voulu à Antero Henrique pour ce « 6 » qu’il a attendu pendant toute la saison et qui n’est jamais venu. Plusieurs mois plus tard, une offre de 30 ME est tombée ce jeudi soir afin de convaincre le club anglais de lâcher son international sénégalais, actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations. Pour un joueur de 29 ans, la somme est conséquente même si les Toffees ne sont toujours pas vendeurs, à moins d’atteindre la barre des 40 ME. Néanmoins, cette décision de Leonardo de miser sur l’ancien lillois représente un geste allant dans le sens de l’entraineur allemand… ou pas. Selon L’Equipe, ce recrutement serait ainsi à double tranchant.

« Pour Leonardo, boucler ce transfert sera également un moyen de donner satisfaction à son entraîneur. Et de lui ajouter, aussi, un peu plus de pression à l'aube de sa deuxième saison », explique ainsi le quotidien sportif, pour qui Thomas Tuchel n’aura aucune excuse en cas de saison ratée si les joueurs qu’il a ciblés signent à Paris cet été.