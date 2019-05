PSG : Grosse frayeur pour Neymar !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Présent actuellement au Brésil où il prépare la Copa America avec sa sélection, Neymar donne des frissons aux supporters alors que la compétition continentale débutera le samedi 15 juin par un Brésil-Bolivie. En effet, mardi, la star du Paris Saint-Germain a du quitter l'entraînement peu avant la fin de la séance, en se plaignant très fortement du genou gauche. Neymar a été contraint de quitter ses coéquipiers, la douleur étant trop vive pour qu'il continue. La nouvelle s'est très rapidement propagée, d'autant plus que la Fédération brésilienne confirmait rapidement la blessure du joueur du PSG, précisant que le traitement avait déjà commencé.

Cependant, après avoir passé des examens, Neymar Jr en personne a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux. « Neymar a passé une IRM, en compagnie du médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar. Toute blessure grave du genou gauche a été écartée. En raison des douleurs, il restera sous traitement et en observation. Il sera réexaminé ce mercredi », a précisé l'attaquant du Brésil et du Paris SG. Pour l'instant, sa participation à la Copa America n'est pas remise en cause, même si on sait que toutes les infos liées à la santé de Neymar doivent être prises avec des pincettes.