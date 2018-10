PSG : Griezmann pour remplacer Neymar, ça devient fou !

Dans : PSG, Mercato.

Confirmée par Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé sa signature au Paris Saint-Germain, la rumeur d’un départ de Neymar prend de l’ampleur.

Et les bruits de couloir vont encore plus loin depuis quelques heures. A en croire la presse espagnole, qui relaye une information de médias français, sans pour autant les citer, le club de la capitale serait finalement prêt à vendre le Brésilien. Le prix réclamé ? Pas moins de 200 millions d’euros. Une somme qui permettrait de le remplacer sans aucun problème. Car le champion de France aurait déjà identifié le successeur de son nouveau meneur de jeu.

Il s’agirait effectivement d’Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid dont la clause libératoire est fixée à 150 millions d'euros. Le PSG reformerait une partie de l’attaque de l’équipe de France composée de « Grizou » et de Kylian Mbappé. Bien sûr, la rumeur semble complètement folle et peu crédible. Le président Nasser Al-Khelaïfi l’a déjà dit et répété, Neymar n’est pas sur le marché des transferts. Mais lorsqu’il s’agit de l’ancien Barcelonais, nos confrères ont tendance à s’emballer de l’autre côté des Pyrénées…