PSG : Griezmann et Coutinho contre Neymar, le Barça à genoux

Dans : PSG.

Déterminé à récupérer Neymar depuis l’été dernier, le FC Barcelone semble prêt à proposer tous les deals imaginables pour faire baisser le prix de la transaction.

Parti pour laisser son titre de champion d’Espagne au rival madrilène, le FC Barcelone s’active sur le marché des transferts. L’équipe va mal sur le plan sportif, à tel point qu’un recrutement pertinent apparaît comme indispensable pour conserver de hautes ambitions. C’est pourquoi la direction a déjà conclu l’arrivée du milieu de la Juventus Turin Miralem Pjanic, échangé avec le décevant Arthur. Et ce n’est pas tout. On sait que la priorité du Barça se situe dans le secteur offensif où Luis Suarez n’a plus le même rendement, tandis que le côté gauche attend toujours le véritable successeur de Neymar.

Ce n’est pas un hasard si le club catalan, avec des moyens plus que limités, tente de récupérer le Brésilien par tous les moyens. Difficile de compter le nombre de joueurs proposés en échange au Paris Saint-Germain. La liste s’allonge encore cet été puisque le média espagnol Deportes Cuatro croit savoir que le Barça souhaite inclure Philippe Coutinho et le Français Antoine Griezmann dans l’opération. Il faut dire que ces deux joueurs ont déçu après leur transfert à 120 M€. Les refourguer au champion de France serait donc l’opportunité rêvée. Ce scénario reste tout de même improbable étant donné que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid ne souhaite pas bouger. Et surtout, rien ne dit que les Parisiens seraient intéressés par ce deal.