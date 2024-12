PSG ‍: Gonçalo Ramos sur le banc, vous ne pouvez pas comprendre

Dans : PSG.

Une fois de plus remplaçant à Lens dimanche soir, Gonçalo Ramos a encore marqué. Le choix de Luis Enrique d’en faire un joker plutôt qu’un titulaire commence à sérieusement poser question au PSG.

Gonçalo Ramos est en très grande forme depuis son retour de blessure et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international portugais du Paris Saint-Germain rentabilise le peu de temps qu’il passe sur le terrain. Très efficace, l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne n’a pas encore convaincu Luis Enrique d’en faire un titulaire. Face à l’OL, Monaco et Lens lors des trois derniers matchs, Gonçalo Ramos a chaque fois débuté sur le banc. Et à chacune de ses entrées en jeu, le buteur de 23 ans a marqué. Face à l’ASM et contre les Sang et Or, ses buts ont été décisifs, pour égaliser ou pour prendre l’avantage.

C’est à se demander à force ce qu’il faut à Luis Enrique pour enfin installer Gonçalo Ramos comme son titulaire à part entière au poste de numéro neuf. Car à force de vouloir réinventer le football en se passant d’un attaquant tel que Ramos, l’ancien coach du FC Barcelone provoque de grosses frustrations. « Il va comprendre un jour Enrique qu'il a besoin d'un buteur comme Ramos dans cette équipe ou il va continuer à lui faire chauffer le banc ? » peste notamment Bruce Grannec, intervenant régulier sur La Chaîne L’Equipe. Journaliste pour Le Parisien, Coralie Salle est également de celles qui ne comprend plus les choix de Luis Enrique.

Gonçalo Ramos s'impose comme une évidence au PSG

« Je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique ne débute pas ses matches avec Gonçalo Ramos. On sent qu'il a un vrai sens du but et il est toujours bien placé dans la surface quand il y a des centres. C'est dommage de se priver de ses qualités » écrit-elle sur son compte X. Dans son édition du jour, le quotidien francilien étend justement le débat sur ce choix de plus en plus incompréhensible de la part du technicien catalan, qui serait bien capable de reprendre sa phrase fétiche aux journalistes et devenu le leitmotiv de son documentaire : « Vous ne pouvez pas comprendre »

« Il faut croire également que l’entraîneur parisien a envie d’entretenir le débat autour du numéro 9. Ou du faux 9, qui ne montre qu’une réussite très variable ces dernières semaines. Alors que certaines voix au sein du PSG milite pour l’arriver d’un attaquant, à ce rythme-là Ramos va faire calmer les débats en interne » détaille notre confrère Marc Mechenoua, pour qui le Paris Saint-Germain n’a finalement aucun intérêt à recruter un avant-centre. Il en a déjà un très performant avec Gonçalo Ramos, lequel empile les buts… sans convaincre pour autant Luis Enrique d’en faire un titulaire.