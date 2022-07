PSG : Gonçalo Ramos, l'attaquant surprise choisi par Luis Campos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluca Scamacca s'étant engagé avec West Ham, le PSG n'a pas été réellement surpris et Luis Campos avait déjà travaillé sur d'autres attaquants. Le conseiller de Nasser Al-Khelaifi s'est notamment tourné vers le Portugal.

Le nom de l’attaquant italien de Sassuolo a longtemps circulé du côté de Paris, mais depuis quelques jours, les champions de France ont lâché l’affaire, estimant que le club de Serie A était trop gourmand pour Gianluica Scamacca. Résultat, ce dernier s’est engagé en Premier League avec West Ham pour 36 millions d’euros, plus 6 millions d’euros de bonus et 10% à la revente. Pas de quoi faire pleurer les dirigeants du PSG, qui ne voulaient pas claquer un budget colossal pour un joueur censé venir renforcer un secteur où le club de la capitale est bien musclé. Exit donc Gianluca Scamacca, mais Luis Campos a encore idée de recruter un attaquant. Et ce mercredi, une nouvelle piste prend naissance du côté du Benfica. Le compte @PSGInside_Actus, qui reste toujours prudent dans ses annonces, et a vu juste dans plusieurs dossiers cette année, affirme que Paris s’est tourné vers Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos, le renfort idéal pour l'attaque du PSG

Jeune attaquant international U21 avec le Portugal, Gonçalo Ramos est lié jusqu’en 2026 avec Benfica, le club où il a été formé et selon le site Transfermarkt sa valeur est estimée à 14 millions d’euros. « Gonçalo Ramos du Benfica est devenu la priorité au mercato pour l'attaque. Le PSG ne va pas tarder à faire une première proposition. Le joueur a très envié de venir . Reste à savoir ce qu'en pense le Benfica. Mais Paris est très confiant », explique l’insider parisien. Reste désormais à finaliser l’opération, et surtout à vendre des joueurs. Car le Paris Saint-Germain doit impérativement faire partir un ou deux attaquants d’ici la fin du mercato pour aller au bout dans ce dossier. Pour l’instant, s’il existe des rumeurs, on ne se bouscule pas autour de Mauro Icardi, que le PSG a vraiment très envie de voir partir.