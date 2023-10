PSG ‍: Gonçalo Ramos à la ramasse, un surprenant coupable désigné

Dans : PSG.

Le PSG sera aux prises avec Montpellier vendredi soir en Ligue 1. Luis Enrique aura encore quelques choix forts à faire en attaque notamment.

Le PSG ouvrira le bal de la 11ème journée de Ligue 1 vendredi soir lors de la réception de Montpellier. En cas de victoire, les champions de France mettront un peu plus la pression sur Nice en passant en tête du championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique va une nouvelle fois devoir se creuser les méninges pour faire son onze titulaire. Parmi les grosses concurrences au PSG cette saison, celle entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Les deux joueurs alternent pour l'instant le moyen et le moins bon. Il faut dire qu'ils doivent se réinventer, notamment l'ancien joueur du Benfica.

Ramos, Mbappé responsable de la situation ?

Le compte Gonçalo Ramos France, s'appuyant sur des statistiques d'Opta, est revenu ces dernières heures sur les difficultés rencontrées par le Portugais au PSG. Il apparait que Ramos n'évolue pas du tout dans les mêmes conditions qu'à Benfica ou en sélection portugaise. A Paris, l'attaquant fait beaucoup plus de courses, que ce soit balle au pied ou du pressing. Un travail qui l'empêche certainement d'avoir la bonne lucidité pour se créer des occasions. Avec le PSG, Ramos se crée 0,47 occasion en moyenne par match, contre 0,74 avec Benfica. Cela se ressent sur ses buts. Le Lusitanien était sur un rythme de 0,70 but par match avec le club portugais pour 0,31 avec Paris. Le fait de jouer avec Kylian Mbappé joue aussi, comme pour d'autres joueurs passés auparavant au PSG. Le Français prend beaucoup de place et il est parfois difficile de pouvoir s'épanouir dans son registre. Avec Mbappé cette saison à ses côtés, Ramos s'est procuré 8 tirs pour 2 cadrés. Sans Mbappé, notamment pendant le Classique face à l'OM, le bilan est à 9 tirs pour 4 cadrés et 2 buts. Rien d'alarmant pour le moment et il faudra voir sur la durée avec et sans Mbappé pour avoir une vraie tendance. Mais force est en tout cas de constater que Ramos doit changer son style de jeu sous Luis Enrique. Attention, comme pour Kolo Muani, que cela ne porte pas préjudice au PSG dans les grands rendez-vous cette saison.