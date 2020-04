PSG : Gilles Favard lâche le futur club de Thiago Silva

Dans : PSG.

En fin de contrat à la fin de la saison avec le PSG, Thiago Silva souhaitait initialement poursuivre sa carrière en Europe.

Après avoir tout fait pour convaincre la direction du Paris Saint-Germain, l’international auriverde s’était mis dans la tête d’effectuer son come-back du côté de l’AC Milan. Mais là aussi, la porte s’est fermée en raison des nombreux changements au sein de l’organigramme du club lombard. Par la suite, une improbable rumeur a lié le capitaine du PSG au FC Barcelone. Le club catalan, qui compte déjà Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo et Clément Lenglet dans son effectif, n’a évidemment aucune intention de faire exploser encore un peu plus sa masse salariale avec un défenseur de 35 ans. Du coup, le retour au Brésil s’impose petit à petit comme une évidence pour Thiago Silva…

Et selon les indiscrétions glanées par le chroniqueur de La Chaîne L'Equipe Gilles Favard, le défenseur central du Paris Saint-Germain est désormais tout proche d’un retour à Flumiense, club dont il a défendu les couleurs entre 2007 et 2009 avant son transfert à l’AC Milan contre 10 ME. Financièrement, le natif de Rio de Janeiro devra évidemment consentir un énorme effort afin de rendre cette signature possible mais visiblement, le choix du cœur sera plus fort que celui du portefeuille pour Thiago Silva, dont le retour au Brésil sera bien évidemment vécu comme un véritable événement au Brésil. Reste maintenant à voir si cette information se confirmera alors que du haut de ses 35 ans, le Parisien ne semble plus tellement avoir la cote au PSG et en Europe de manière générale.