PSG : Gigi Buffon prend cher avec sa sortie surréaliste

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour dans les cages du Paris Saint-Germain ce mercredi à l’occasion du match en retard à Nantes, Gianluigi Buffon n’a pas permis à ses coéquipiers de redresser la tête.

S’il a retardé l’échéance avec une belle parade en début de match, le portier italien s’est incliné à trois reprises, confirmant les difficultés actuelles de son équipe, notamment en défense. Et au lendemain de la rencontre, c’est une image assez lunaire du gardien italien qui fait le tour du monde, ce qui n’est forcément pas une bonne publicité pour lui. L’ancien de la Juventus, qui a vu sa saison prendre une tournure totalement différente après l’élimination face à Liverpool dans laquelle il est impliqué, a failli se prendre un but spectaculaire.

Sorti au devant d’un attaquant nantais, Buffon a coupé la trajectoire pour relancer proprement devant lui. Voyant que le pressing des Canaris arrivait, il s’est même décalé sur la droite, près de la ligne de touche, pour offrir une solution. Une idée louable mais qui a failli se retourner contre lui, puisque Paredes a perdu le ballon au cœur du jeu, laissant le but libre et Buffon qui revenait en trottinant à 30 mètres de ses cages. Le tir nantais est passé à côté, mais l’image a rapidement fait le tour du web, provoquant quelques moqueries pour le gardien italien qui n’a pas non plus effectué un retour foudroyant dans ses buts pour éviter l’éventuelle catastrophe.

Buffon qui retourne dans ces cages #FCNPSG pic.twitter.com/UPOGxdBDbc — Antoine (@Antoine__Psc) 17 avril 2019