PSG : Gianluigi Buffon a toujours la classe, qu'en pense Adrien Rabiot ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Légende vivante du football, Gianluigi Buffon a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2018, le portier italien signant pour une saison avec une option sur une deuxième année. Titulaire avec le PSG lors de la Ligue des champions, Gigi Buffon se sent très bien dans la capitale française, au point que la question de sa prolongation au Paris SG est déjà dans les esprits. Mais, lorsque la question lui est directement posée, le gardien de but transalpin ne veut surtout pas forcer la main à ses dirigeants...et Alphonse Aréola. Avec élégance, Gianluigi Buffon a confié qu'il devait y avoir unanimité pour que sa carrière au Paris Saint-Germain se poursuive.

Et même si c'est le cas, il n'y a pas urgence à acter cette prolongation. « Si Alphonse Areola et le club le veulent, je resterais bien une autre saison ici. Pour le moment, c'est important de rester concentré sur l'objectif, le match à Lyon, puis après Bordeaux et après Manchester United. Pour mon contrat pour la saison à venir, nous avons beaucoup de temps pour penser », a confié Gianluigi Buffon, qui ne fait pas passer ses intérêts personnels avant ceux de son club et de ses coéquipiers. Un exemple dont pourraient s'inspirer d'autres joueurs du PSG...