PSG : Garder Neymar et prolonger Mbappé, mais oui !

Dans : PSG.

Tandis que les médias espagnols affirment toujours que Neymar veut repartir à Barcelone, en France tout le monde souhaite que la star brésilienne reste au PSG.

Le mercato d’hiver est ouvert depuis quelques heures, que déjà le cas Neymar semble bien parti pour agiter le marché des transferts de l’été prochain. Et si le joueur du Paris Saint-Germain et de la Seleçao a parfois agacé pas mal de monde, y compris chez les supporters du PSG, chacun reconnaît que perdre Neymar pour le voir repartir au Barça serait un rude coup pour le club de la capitale mais aussi pour le Championnat de France. Pour Dave Apadoo, il est évident que du côté du Qatar on doit tout faire pour conserver le joueur brésilien recruté au mercato 2017 pour 222ME, surtout que du dossier Neymar pourrait également dépendre celui de Kylian Mbappé.

Neymar et Mbappé, le ticket gagnant

Et le journaliste de dire pourquoi Neymar est indispensable ou presque au PSG. « C’est un vrai plaisir de voir Neymar en Ligue 1, même si pour l’instant cela n’a été que deux fois une moitié de saison, dommage ce n’était pas la bonne. Paris est bien plus fort quand Neymar est là, quand il joue ça se passe bien. Contre Liverpool, l’an dernier, c’est lui qui fait que Paris redresse la tête. Je vois aussi quel joueur est Kylian Mbappé quand Neymar est avec lui, souvenons nous du match contre Lyon, où Mbappé marche sur l’eau car il y a un génie absolu derrière lui. Il faut le garder ! », a lancé, lors de l’Equipe Mercato, un Dave Apadoo qui ne nie tout de même pas que Neymar a des côtés nettement moins positifs dans son comportement extra-sportif.