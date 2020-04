PSG : Game over, le Real Madrid capitule pour Kylian Mbappé

Dans : PSG.

En cette période de confinement, le nom de Kylian Mbappé revient chaque jour dans les colonnes de la presse madrilène.

Il faut dire que le Real Madrid rêve de recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain. Et cet intérêt ne date pas d’hier puisque Florentino Pérez suivait déjà Kylian Mbappé à l’époque où ce dernier défendait encore les couleurs de l’AS Monaco. Ces dernières années, le président du Real Madrid n’a pas fait tout son possible pour recruter l’attaquant de 21 ans, soucieux de conserver de très bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et avec l’Emir du Qatar.

Et vraisemblablement, ce n’est pas lors du mercato estival de 2020 que la situation va évoluer puisque selon les informations du journal AS, le Real Madrid a définitivement renoncé à l’idée de recruter Kylian Mbappé dans les prochains mois. Avant la crise du coronavirus dont l’Europe est malheureusement l’épicentre, les dirigeants madrilènes envisageaient sérieusement une offensive de masse pour recruter Kylian Mbappé, quitte à lâcher près de 300 ME dans l’opération. Mais selon le média pro-Real, la crise sanitaire a bouleversé les plans du champion d’Europe 2018, lesquels joueront la carte de la prudence lors du prochain mercato.

Des informations qui confirment celles obtenues par L’Equipe en tout début de semaine puisque le quotidien national français était affirmatif au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, indiquant que l’Emir du Qatar refuserait automatiquement toute proposition pour son joyau français en 2020. Pour le Real Madrid, l’idée est donc d’attaquer frontalement le PSG à l’été 2021 afin de recruter Kylian Mbappé en espérant que le Français n’aura pas prolongé son contrat avec Paris d’ici là. Par ailleurs, si la tendance est également à ce que Neymar reste au Paris SG en raison de la crise qui a affaibli les finances de tous les clubs, un départ du Brésilien à Barcelone est toujours envisagé par la presse catalane. A des conditions pour le moins… surprenantes.