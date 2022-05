PSG : Lionel Messi en larmes et humilié, c'est fini !

Dans : PSG.

Le monde du football s'était offusqué que Lionel Messi soit conspué par les supporters du PSG après l'élimination en Ligue des champions. Le septuple Ballon d'Or a bien l'intention que cela cesse la saison prochaine.

Le dimanche 13 mars dernier, quelques jours seulement après la violente sortie de route du Paris Saint-Germain face au Real Madrid à Santiago-Bernabeu (3-1), les footballeurs du club de la capitale avaient eu droit à un accueil musclé lors de la réception de Bordeaux au Parc des Princes. Ulcérés, les supporters du PSG avaient lancé des chants peu courtois à l'encontre de leurs joueurs. Mais ce sont surtout Lionel Messi et Neymar qui étaient ciblés, les deux anciens footballeurs du Barça étant considérés comme les symboles d'un Paris SG sans projet de jeu et uniquement focalisé sur le marketing. Entendre la Pulga être conspuée par ses propres fans avait provoqué une énorme polémique, les proches du joueur argentin criant au crime de lèse-majesté. Mais si Lionel Messi n'avait jamais répondu à ces sifflets, il vient de le faire.

Messi sifflé au Parc des Princes ? Il a flippé pour ses enfants

S'exprimant pour le média argentin TYC Sports, la star du Paris Saint-Germain a reconnu qu'il avait forcément mal vécu d'être hué, surtout que ses enfants étaient présents au Parc des Princes. Mais Lionel Messi a courageusement reconnu que pour faire taire les supporters, la meilleure des réponses était d'être bon et c'est ce qu'il veut faire lors de la saison 2022-2023, puisqu'il va rester au PSG. « Les sifflets, c'est nouveau pour moi. C'est une situation différente. Je n'avais jamais connu ça à Barcelone, bien au contraire. Je peux comprendre les gens, vu les joueurs que nous avions, l'équipe et parce que ce scénario arrivait encore une fois en Ligue des champions, parce que ce n'est pas la première fois que Paris est éliminé de cette manière. C'est compréhensible (…) Mais bon, c'est passé. Quand les supporters parisiens m’ont sifflé, je me suis dit : « Mais que vont penser mes enfants ? ». Je n’ai pas aimé qu’ils assistent à ça. Ils ne m’ont rien dit, mais ils n’ont pas compris (…) Cette année va être différente, je suis déjà prêt, je connais le club, je connais la ville, je suis un peu plus habitué au vestiaire, à mes partenaires et je sais que ça va être différent », a expliqué le meneur du jeu du Paris Saint-Germain, qui veut impérativement effacer l'impression qu'il a donnée cette saison, à savoir celle d'un joueur sur le déclin.

Le covid a frappé Lionel Messi avec violence

Confiant avoir pleuré avec son épouse au lendemain de sa signature au PSG, subissant brutalement le contrecoup de son départ très violent sur le plan émotionnel du FC Barcelone, Leo Messi avoue aussi que le covid l'a touché très durement et beaucoup plus qu'on l'a pensé. « J'ai eu des séquelles du Covid aux poumons. Je ne pouvais plus m'entraîner et quand je suis revenu et j'ai passé près d'un mois sans pouvoir courir à cause de cette infection aux poumons. Je ne me suis pas inquiété, mais bon, j'ai entendu tellement de choses sur mon absence. J'ai même repris avant la date prévue et ça a été pire. Je ne tenais pas le rythme. Je voulais courir, m'entraîner, reprendre au plus vite. Et au final, ça a été pire », a reconnu la star argentine du Paris Saint-Germain. Les supporters du Paris Saint-Germain attendent désormais que les actes suivent les paroles la saison prochaine.