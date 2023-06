PSG ‍: Galtier viré, Luis Enrique confirmé, annonce imminente ‍!

Les événements s'accélèrent du côté du Paris Saint-Germain. Le changement d'entraîneur est désormais imminent, et Luis Enrique, qui a passé deux jours dans la capitale, arrive.

Après avoir passé deux jours dans la capitale, avec notamment une visite très discrète au nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est reparti jeudi en Espagne. Mais, si l’on en croit Fabrizio Romano, le technicien va rapidement revenir en France où il va officiellement remplacer Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG. Ce n’est évidemment pas la surprise du siècle. Cependant, ce vendredi, le journaliste italien spécialiste du mercato lance son dorénavant célèbre « here we go » et annonce que Luis Enrique va signer pour deux ans à Paris. Tout va s’accélérer, y compris concernant le départ de Galtier.

Paris Saint-Germain are prepared to seal the agreement with Luis Enrique — set to sign the two year contract very soon. 🔴🔵 #PSG



Spanish coach will be unveiled once the club completes the exit agreement with Christophe Galtier, very close.



Here we go ✅🇫🇷 pic.twitter.com/Isqd8ucsEY