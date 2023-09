Paris a peur, le PSG prend une très étrange décision

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Prolonger un joueur juste après son recrutement, c'est l'étrange pari que le PSG ambitionne de faire avec Marco Asension, qui a répondu présent sur les premiers matchs, mais est déjà blessé.

Le Paris SG et les prolongations, c’est tout un histoire. De peur de perdre ses meilleurs éléments, le club de la capitale a souvent fait signer des contrats en or à ses joueurs, quitte à s’en mordre les doigts. Neymar était passé dans la case indésirable seulement un an après avoir prolongé un contrat très longue durée avec le PSG. Marco Verratti a aussi prolongé alors que le vent commençait à tourner, et cela a débouché sur des départs forcés et des fins de carrière de second rang pour les joueurs concernés. Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi garde toujours sa volonté de blinder ses meilleurs éléments contre toute attaque extérieur. Mais dans le dossier évoqué, cela peut forcément surprendre.

En effet, le journal espagnol El Nacional annonce que le PSG entend rapidement se mettre à discuter d’une prolongation de contrat pour… Marco Asensio. Un choix étonnant pour un joueur qui vient tout simplement de signer à Paris. Arrivé libre du Real Madrid, avec des interrogations sur son état de forme ou sa capacité à franchir un cap pour être un élément important d’une équipe ambitieuse, l’Espagnol a répondu aux attentes sur les premières semaines avant de se blesser avec la Roja. Autant dire que rien ne presse pour savoir si l’ancien du Real Madrid a le coffre pour apporter ce qu’il faut au PSG.

Un peu de prudence avec Asensio ?

Mais son bon début de saison a séduit Luis Enrique, et en accord avec Luis Campos, la réflexion est menée pour prolonger son contrat. Il faut dire que Marco Asensio a signé un bail assez court, ne l’emmenant que jusqu’en juin 2026. L’idée serait de lui faire signer un contrat jusqu’en 2028, pour s’assurer qu’à 27 ans, le natif de Majorque ne s’imagine pas pouvoir partir rapidement de Paris s’il parvenait à relancer sa carrière. Les supporters aimeraient toutefois voir leur direction ne pas trop s’emballer, et attendre de voir comment l’international espagnol va se situer dans la ligne d’attaque ultra-concurrentielle du PSG avant de lui offrir un contrat en or sur une très longue durée.