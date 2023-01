PSG : Galtier viré, la révolte gronde à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La match nul concédé à l'ultime seconde par le PSG contre Reims, après un match désastreux de son équipe, met une pression énorme sur les épaules de Christophe Galtier à deux semaines de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain n’aura pas attendu le mois de février, présenté comme celui de tous les dangers, pour se mettre dans le rouge. Car confirmant leurs soucis récents en Ligue 1, les champions de France ont rendu une copie très médiocre face à une formation champenoise qui enchaîne les bonnes performances, et peut même regretter de n’avoir pris qu’un point au Parc des Princes tant elle a donné une leçon à Marquinhos et ses coéquipiers. Le PSG, qui avait l’occasion de refaire le break par rapport à l’OM et à Lens, n’avance plus et connaît une vraie crise. Premier ciblé, et c’est toujours pareil, Christophe Galtier. Le successeur de Mauricio Pochettino est en train de perdre la main, et son absence de choix fort tranche avec ses discours en conférence de presse. On l’a encore vu dimanche soir où Lionel Messi, fantomatique, a eu droit à 90 minutes de temps de jeu, provoquant la colère de certains supporters. Cependant, l’ancien entraîneur de Nice ne peut pas porter à lui seul la responsabilité de ce désastre. Et Daniel Riolo dit pourquoi.

Galtier a un souci avec Neymar, Messi et Mbappé

Dans l’After, le journaliste estime que même si Christophe Galtier ne peut échapper aux critiques, il y a un autre sacré problème au PSG. « Ni Zidane, ni Guardiola, aucun entraîneur ne ferait jour Mbappé, Neymar et Messi ensemble. Pourquoi ? Parce que c’est tout bonnement impossible ! Enfin, si tu veux gagner la Ligue des champions. Déjà, il faut donc s’enlever ça de la tête. Ce n’est pas qu’un problème d’entraîneur, c’est surtout un problème avec les joueurs que tu recrutes, de qui tu as sur le terrain, et de quel sens tu veux donner à ton équipe. Et surtout de voir si l’entraîneur peut mettre en application son idée de jeu avec les joueurs qu’on lui a donnés. Fin août 2022, dans sa première interview, Campos avait dit : « on a raté notre mercato », tu as tout compris. Si tu sais, malgré les démentis, qu’il voulait se séparer de Neymar, ce n’est pas pour rien. L’impossibilité de faire jouer les trois était actée, tout le monde le savait. On peut toujours dire que Galtier n’est pas au niveau, mas aucun entraîneur au monde ne pourrait faire jouer ces trois-là. D’accord, il faudrait un entraîneur d’un plus gros calibre, pourquoi pas, mais il faut un effectif plus équilibré, plus cohérent, la charnière centrale n’est pas du top niveau, le milieu de terrain non plus, et devant tu as trois mecs qui ne peuvent pas jouer ensemble », fait remarquer un Daniel Riolo, qui ne voit pas le Paris Saint-Germain s’en sortir dans cette configuration cette saison.

Après le match, Christophe Galtier a pris ce résultat à son compte et promis de tenir compte de la bouillie de football pratiquée par le Paris Saint-Germain depuis début 2023, le Mondial au Qatar ne pouvant tout expliquer. « Je suis le responsable de ces contre-performances, mais il y a aussi les performances individuelles. Des joueurs ne sont pas à leur niveau. Il y aura des décisions à prendre pour retrouver une équipe plus solide. Une équipe qui ressemble à une équipe de haut niveau », a prévenu Christophe Galtier, qui devra rapidement tenir ses promesses puisque mercredi le PSG se déplace à Montpellier. Et tout autre résultat qu'une victoire pourrait plonger les champions de France dans une vraie grosse crise. Car du côté des supporters parisiens, où l'on se montrait tolérant, l'égalisation rémoise a fait comme l'effet d'un électrochoc et réveillé la colère, notamment à l'encontre de l'entraîneur français, accusé de beaucoup promettre et de peu agir.

Et sur les réseaux sociaux, l'heure n'est déjà plus à la diplomatie à l'encontre de Christophe Galtier et de ses stars, notamment Lionel Messi. Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United, a dégainé sans pitié, résumant l'avis de nombreux supporters : « L’attitude des trois divas du PSG à chaque perte de balle, c’est le plus gros sketch du foot depuis 20 ans. Jamais vu trois mecs se bran… à ce point du bloc et de l’équilibre. C’est une put… de honte et sur le banc, tu as un plot qui regarde sans rien dire. Continuez de chanter et d’applaudir des feignasses qui se foutent de vous. Continuez de trouver normaux tous ces comportements honteux. Continuez de nous faire chier avec votre joueurisme d’ados boutonneux ! Ce PSG est à chier et la complaisance du Parc me fait vomir. » L'ambiance est décidément très tendue autour du leader de la Ligue 1.