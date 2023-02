PSG : Galtier vers une folie face au Bayern, son plan dévoilé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort faire ce mardi soir lors de la réception du Bayern Munich pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Difficile pour le moment de savoir qui Christophe Galtier alignera...

Cet avant-match entre le PSG et le Bayern Munich fait déjà beaucoup parler. Il faut dire que la dynamique des deux formations rivales est bien différente. Si elles ont bien un point commun depuis quelques semaines, c'est au sujet des joueurs blessés à déplorer. Mais alors qu'on a longtemps cru que Kylian Mbappé ne pourrait pas tenir sa place face aux Bavarois, le champion du monde sera bien dans le groupe. Présent en conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a précisé que la présence de Mbappé sur la feuille de match serait décidée mardi. Mais L'Equipe et Le Parisien croient déjà connaitre les tendances concernant l'équipe qui sera alignée au Parc des Princes.

Galtier prêt à tenter un coup de poker

🚨 URGENT: Christophe Galtier songe à titulariser Zaïre-Emery sur le côté droit pour bloquer les montées de Davies. 📋



Carlos Soler sera ainsi titulaire sur le côté gauche. Il s’agira d’un système en 4-4-2! ⤵️ @lequipe pic.twitter.com/Hb5Vi9Qk70 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 13, 2023

Selon L'Equipe, Galtier a déjà un plan en tête. Il s'agit de titulariser Warren Zaïre-Emery sur le côté droit pour bloquer les montées d'Alphonso Davies. Neymar et Leo Messi seraient alignés ensemble en attaque et Carlo Soler serait le pendant gauche de WZE. Un pari osé et un retour au 4-4-2 qui surprendraient, alors que la dernière sortie à Marseille avec Leo Messi et Neymar Jr évoluant en duo en attaque n'avait rien donné de bon. Le Parisien indique lui que Kylian Mbappé veut démarrer la rencontre en tant que titulaire. Il est bien confirmé que la décision sera prise ce mardi matin. Mais si Mbappé peut jouer, alors il devrait bien aligné directement. Le poker menteur côté PSG a de quoi déstabiliser le Bayern Munich, qui aura du mal à avoir toutes les cartes en mains pour affronter les champions de France. Galtier, lui, a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Il ne faudra en revanche pas se tromper.