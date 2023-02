PSG : Galtier se vante de la gestion parfaite de Mbappé

Dans : PSG.

Après la blessure musculaire de Kylian Mbappé, qui pourrait manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain n’échappe pas aux critiques sur la gestion de l’attaquant. Mais pour l’entraîneur Christophe Galtier, le staff n’a absolument rien à se reprocher.

Les critiques n’ont pas tardé. Pour de nombreux observateurs, le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité dans la blessure de Kylian Mbappé. Il est effectivement reproché aux Parisiens d’avoir trop sollicité l’attaquant français après son retour du Mondial 2022. Le vice-champion du monde avait par exemple disputé l’intégralité du match de Coupe de France contre les amateurs de Pays de Cassel (7-0). Ces commentaires n’ont pas échappé à Christophe Galtier qui s’est défendu en conférence de presse.

« Il sera absent, d'après les examens faits et le bilan réalisé par notre staff médical, à peu près trois semaines, a confirmé l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a trop joué ? Est-ce que c'était évitable ? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs avec beaucoup d’internationaux, il y a de la fatigue et des blessures. J'ai pour philosophie de dire que les blessures font partie du métier. »

« On est malheureux tout d'abord pour Kylian. C'est un compétiteur, il veut être présent tout le temps. Mais de toute façon, on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie de la compétition, d’une saison, encore plus quand vous êtes dans un club où vous avez des internationaux qui sont tout le temps sollicités en club ou en sélection, a expliqué Christophe Galtier. Est-ce que c’était évitable ? Je pense qu’on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. »

Mbappé malchanceux

« Après ces deux matchs après la Coupe du monde, il a eu 12 ou 13 jours de récupération, il est revenu progressivement, sur des matchs où il n'y avait pas une énorme intensité, pour retrouver du rythme et ses repères dans l'équipe. Il est arrivé cette blessure après un contact qui a engendré un mauvais appui et une lésion musculaire. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque », a conclu le coach parisien, pas forcément aidé par son joueur déterminé à disputer tous les matchs dans leur intégralité.