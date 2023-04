PSG : Galtier fait un aveu et humilie ses remplaçants

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Même s’il tente de provoquer une réaction dans son groupe, Christophe Galtier n’envisage pas de chambouler sa composition d’équipe. L’entraîneur du Paris Saint-Germain estime qu’il n’a pas les alternatives nécessaires pour effectuer des rotations.

Semaine agitée au Paris Saint-Germain. Après la défaite à domicile contre l’Olympique Lyonnais (0-1), la deuxième consécutive en comptant celle face à Rennes (0-2), le conseiller Luis Campos et surtout le président Nasser Al-Khelaïfi sont intervenus auprès des joueurs. Le vestiaire a également eu droit au discours de Christophe Galtier qui a souligné un manque d’implication chez ses hommes.

💬 Christophe Galtier : « J’ai demandé à mes joueurs d’avoir plus d’investissement et d’être plus respectueux du plan de jeu »



Suivez la conférence de presse du PSG : https://t.co/Xw17PFIdMa#OGCNPSG pic.twitter.com/rfBG6nJFzM — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 7, 2023

« On a bien préparé le match de Nice, a confié l’entraîneur parisien face aux médias. J’ai parlé avec mes joueurs au surlendemain du match. J’ai parlé, j’ai expliqué, j’ai demandé plus d’investissement, de personnalité. On doit être aussi beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu, parce qu’on a failli sur l’organisation mais aussi sur l’engagement. C’était trop insuffisant et je leur ai dit mardi. » Pour provoquer une réaction, Christophe Galtier aurait pu effectuer des rotations dans son onze. Mais le technicien n’a pas confiance en ses remplaçants.

Les titulaires sans concurrence

« Il y a peu de possibilités de changement, peu de concurrence. Vous ne pouvez pas dire à vos joueurs qu’ils vont sortir de l’équipe, c’est un mensonge, ils connaissent la réalité de l’effectif, a-t-il expliqué en référence aux blessures. Par contre, il y a quelques leviers pour améliorer différents secteurs. On prend beaucoup trop de buts. La capacité à défendre en bloc, on est très moyens. Et on a du mal à se créer des occasions. On doit tous faire plus, avoir un meilleur équilibre. Il faut que notre jeu redevienne beaucoup plus attrayant et que l’on puisse se projeter plus rapidement, longtemps et souvent. » Pour rappel, Christophe Galtier joue sûrement son avenir dans les prochaines semaines.