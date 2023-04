PSG : Galtier en danger, Nice tient sa vengeance

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur la sellette, Christophe Galtier n’est pas certain de terminer la saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a tout intérêt à bien négocier les deux prochaines rencontres, à commencer par le déplacement à Nice, son ancien club qui ne lui fera aucun cadeau.

Serein quant à son avenir il y a encore quelques jours, Christophe Galtier sent probablement le vent tourner. Les deux défaites consécutives contre le Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1) à domicile ont alerté la direction. A tel point que le Paris Saint-Germain n’écarte plus l’hypothèse de licencier son entraîneur avant la fin de la saison. L’avenir du technicien pourrait dépendre des deux prochaines rencontres à Nice et face au Racing Club de Lens. Un an après leur séparation difficile, le Gym a donc l’occasion de jouer un sale tour à Christophe Galtier.

C #Galtier n’officiera plus en tant qu’entraîneur du PSG la saison prochaine. Une éviction à court terme est même sérieusement envisagée par la Direction. En parallèle, le PSG a établi un premier contact avec Julian #Nagelsmann , bien qu’il figure dans la short list de Chelsea. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 5, 2023

En tout cas, sa situation n’affecte absolument pas son homologue Didier Digard avant leur confrontation samedi soir. « Ni le fait qu'il soit sous pression, ni le club de Paris... Nous, ça ne change rien pour nous, a prévenu le coach des Aiglons. On est focalisés sur l'envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble. Sincèrement, c'est grâce à eux que le stade est rempli. Mais le fait qu'ils soient dans une passe un peu moins bonne ou que leur coach ait été le coach ici la saison passée ne change rien. »

Digard prudent sur le PSG

Egalement interrogé sur les problèmes internes du Paris Saint-Germain, l’ancien Parisien a soigneusement esquivé. « Dire que le mal est profond au PSG, ce serait un avis extérieur. Il faut vraiment être au coeur du vestiaire pour réaliser ce genre de chose. Là c'est l'idée qu'on se fait de l'extérieur, mais des fois c'est une histoire de dynamique, a-t-il répondu. Je ne voudrais pas dire des choses alors que je ne sais pas. S'il doit effectivement y avoir un mal profond, ça peut être dommageable pour eux, mais ce sont des champions et ils ne rendront pas les armes si facilement. » D’autant que le leader de Ligue 1 n’a plus que six points d’avance sur Lens et Marseille.