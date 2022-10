PSG : Galtier au bord du gouffre, Rothen agresse le Qatar

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Christophe Galtier a dû hausser le ton en conférence de presse d'avant-match.

Au PSG, la tension règne en interne. Les affaires autour de Kylian Mbappé monopolisent logiquement l'attention des fans et des observateurs. Présent ce vendredi en conférence de presse pour parler de la réception de l'OM en Ligue 1 au Parc des Princes, Christophe Galtier a très vite été questionné sur le cas Mbappé. De quoi mettre en rogne l'ancien du LOSC, qui n'a pas manqué d'exprimer son ras-le-bol face à la situation. Le souhait de Galtier ? Qu'on lui parle de football, précisant notamment : « On est que sur l’extra-sportif et quoi je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez et dites le contraire de ce que je dis ». Une sortie forte en émotion qui a fait réagir Jérôme Rothen.

Galtier à bout de nerfs, Rothen comprend

🗣 Le gros coup de gueule de Galtier.



"Vous ne me parlez jamais de foot ! (...) J'ai plein de défauts, mais je suis très honnête. Je ne mens pas. Quand je dis, c'est que c'est vrai. Et quand je vous dis des choses, on part sur autre chose dans la presse... Parlons football !" pic.twitter.com/eW3zN7sJeY — RMC Sport (@RMCsport) October 14, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant est allé dans le sens du coach francilien. Selon lui, Galtier a eu raison de pousser un coup de gueule, même si sa direction n'est pas à épargner : « Sur une heure de conférence de presse, il y a 50 minutes sur des faits extra-sportifs. Parlez-lui du terrain. Les journalistes présents en conférence de presse vont pointer du doigt les problèmes extra-sportifs. Il y a un paratonnerre, qui sont les gens au-dessus de Christophe Galtier. Au-dessus, il y a un président. C'est lui qui doit chapeauter et prendre des décisions. Le problème, c'est que ce n'est pas fait parce que tout se mélange. Le problème, c'est qu'ils laissent Christophe Galtier dans la mouise. Je veux bien qu'il y ait la presse comme Voici ou Gala, les journalistes sportifs doivent rester dans le sport. Posez des questions technico-tactique. Il n'a même pas l'occasion de parler de ça parce qu'on ne lui pose pas ces questions-là. Assumez que la plupart de la presse sportive ne fait pas son boulot correctement ». Une sortie cinglante qui ne fera pas que des heureux parmi ses collègues journalistes de l'antenne.