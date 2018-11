PSG : Gagner sans briller en L1, Cavani prend avant Liverpool

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Edinson Cavani, buteur du PSG, après la victoire contre Toulouse en L1 (1-0) : « Ce n’était pas le meilleur Paris que l’on a vu, mais le plus important était la victoire. On veut toujours bien jouer, mais parfois, ce n’est pas possible. On est tombé sur une équipe de Toulouse qui a bien défendu. Après, il y a des choses à améliorer, mais le plus important, c'est la victoire. Le match maintenant est terminé. On va se focaliser sur le match de Liverpool, c’est un grand match à jouer », a-t-il déclaré au micro de Canal+.