PSG : Gagner pour zapper Liverpool, Tuchel avoue que c'était le principal

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, après la victoire 1-3 à Rennes) : « Oui, c’est une victoire qui fait du bien car c'était une bonne réaction après notre défaite à Anfield et une bonne réaction après le premier but de Rennes. Pour ça, je suis très content. Nous avons fait un match très intensif avec du courage, de l'intensité et beaucoup de pressing. Nous avons eu beaucoup le ballon et dès que nous le perdions, nous l’avons récupéré très rapidement. Cela a été très dur pour Rennes de défendre. Notre victoire est donc méritée. La belle image de Neymar ? C’est bien pour le jeune garçon qui a reçu le maillot de Neymar ».