PSG : Gagner la C1 sans Neymar, Cavani a un gros doute

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Contrairement à la saison dernière, Neymar, blessé au cinquième métatarsien droit, ne sera pas opéré.

Le Paris Saint-Germain a annoncé le retour de son meneur de jeu dans 10 semaines, une longue absence qui le privera notamment du huitième de finale contre Manchester United. Les Parisiens espèrent ainsi retrouver le Brésilien pour leur fin de parcours en Ligue des Champions. C’est effectivement le souhait de son coéquipier Edinson Cavani, qui estime que le PSG ne pourra pas remplir son objectif européen sans l’aide de tous ses meilleurs joueurs.

« Cela affecte, car pour gagner une compétition et notamment la Ligue des Champions, nous devons tous être disponibles, a confié l’attaquant uruguayen à l’agence EFE. Il est un acteur important et, par conséquent, un manque important. Nous avons un groupe bien formé et celui qui le remplacera sera à la hauteur des circonstances et le fera à un très bon niveau. Mais toutes les équipes veulent avoir un joueur comme Neymar. J’espère qu’il récupérera le plus vite possible. » En attendant, Paris devra déjà passer l’obstacle mancunien à partir du 12 février.