PSG : Furieux, Neymar a secoué le vestiaire de Paris !

Après une nouvelle prestation décevante du PSG contre Bordeaux (2-2), Neymar aurait pris la parole dans le vestiaire pour recadrer ses coéquipiers.

Face aux Girondins de Bordeaux, les Parisiens ont une nouvelle fois inquiété. En difficulté défensivement, notamment en deuxième mi-temps avec 14 tirs concédés, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2. Une prestation qui n'a pas du tout plu à Thomas Tuchel, qui a déclaré être très déçu de ses joueurs après la rencontre. Interrogé à la sortie du match, Neymar s'est dit inquiet pour la Ligue des Champions si le PSG ne retrouve pas son visage de la saison dernière. Selon les informations du site Parisfans, le Brésilien aurait même pris la parole auprès de ses coéquipier après le match pour exprimer sa colère.

À l'approche du choc décisif en Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester United, Neymar a pris la parole pour tenter de réveiller les autres joueurs. L'ex-Barcelonais a avoué que le contexte était compliqué cette saison, mais que ce n'était pas une excuse pour ne pas tout faire pour être performant. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas venu à Paris pour être ridicule et que tout le monde devait être à la hauteur. Le numéro 10 n'a pas hésité à prendre à partie Kylian Mbappé, son grand ami, lui demandant d'être plus concentré sur la finition. Neymar a terminé son discours en insistant sur l'importance du match à venir contre Manchester United, invitant chacun à se reposer au maximum. Les propos de l'attaquant auraient été bien reçus par les joueurs parisiens. Si la volonté de fédérer autour de lui semble louable, la prestation individuelle de Neymar face à Bordeaux et son excès d'individualisme peuvent eux être remis en cause. Espérons pour le PSG que ce discours sera entendu et que l'attitude des joueurs sera différente à Old Trafford mercredi soir.