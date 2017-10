PSG : Frustré, Meunier se plaint de l'image de Dani Alves

Dans : PSG, Ligue 1.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain n’a pas seulement fait des victimes dans le secteur offensif. En défense aussi, un joueur a vu son statut changer.

Cette saison, le latéral droit Thomas Meunier ne dispute plus les grands rendez-vous. C’est la recrue Daniel Alves qui a notamment joué le match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (3-0) le 27 septembre dernier. Avec son franc-parler habituel, le Belge, très performant en sélection, ne cache pas sa frustration, lui qui estime que l’image de son concurrent influence les décisions de l’entraîneur Unai Emery.

« Quand le Brésilien a signé, les choses étaient très claires. Il est prioritaire et je dois faire tout ce que je peux pour continuer à convaincre le coach et essayer de semer le doute dans ses choix. Mais c’est certain que c’est plus ronflant d’avoir Alves plutôt que Meunier, a expliqué le Diable Rouge au quotidien belge L’Avenir. Le PSG a les moyens d’enrôler n’importe qui, mais on ne s’attendait peut-être pas à un renfort de ce calibre à ce poste-là. » Surpris, l’ancien joueur de Bruges a douté pendant le mercato.

« Messi, Ronaldo, Coutinho... »

« J’avoue que je me suis alors posé quelques questions, a-t-il reconnu. Mais je comprends qu’on ne fasse pas une équipe en pensant seulement au bien-être d’un joueur. On essaie juste de la rendre la plus compétitive possible. Sans le fair-play financier, le PSG aurait aussi pu enrôler Messi, Ronaldo, Coutinho et j’en passe. Malgré la concurrence, mon but reste cependant de devenir un premier choix. En attendant, je prends mon mal en patience. Sur le moyen ou le long terme, qui sait ce qui peut arriver ? » Pas question de baisser les bras pour Meunier, qui assure qu’il ne partira pas cet hiver.