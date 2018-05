PSG : Fred offert sur un plateau à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Milieu défensif qui a fait son temps à Donetsk, malgré un contrat longue durée toujours de mise, Fred (25 ans) va patiemment attendre la Coupe du monde, en espérant y briller, pour trouver son nouveau point de chute.

Le joueur a fait savoir sa volonté de quitter le championnat ukrainien, et se prépare à faire son choix sereinement au mois de juillet. Ces derniers temps, les deux clubs de Manchester et le PSG étaient considérés comme les grands favoris à sa venue. Mais après City, c’est United qui s’est retiré de la course annonce le quotidien britannique Metro. Les Red Devils, échaudés par les 60 ME de sa clause libératoire, préfèrent désormais Jorginho de Naples, qui est aussi visé par… Manchester City selon CalcioNapoli24.

Une bataille rangée en Europe pour les milieux de terrain défensifs, et qui pourrait profiter au PSG si jamais la piste Fred était validée par la nouvelle équipe. En effet, le club de la capitale française est désormais seul en piste pour avancer dans ce dossier, même si bien évidemment, le risque est de voir les semaines s’écouler et le Mondial provoquer des remous, en fonction des décisions de l’UEFA sur le respect ou non du fair-play financier, et des performances du joueur brésilien.