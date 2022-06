PSG : Fred Hermel clashé en public, Daniel Riolo le sauve

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Voir que le PSG n'arrive toujours pas à se défaire de Mauricio Pochettino met tout le monde sur les nerfs à Paris. Frederic Hermel, qui avait annoncé le départ de l'Argentin pour le 18 juin au plus tard, en prend pour son grade.

L’interminable attente touche probablement à sa fin, mais le choix du futur entraineur du Paris SG aura tenu tout le monde en suspense pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Avant même la fin de la saison, le sort de Mauricio Pochettino ne faisait plus un pli. Mais le club parisien n’a pas précipité les choses, faute de convaincre Zinedine Zidane de venir à Paris. Et maintenant que les choses s’accélèrent avec Christophe Galtier, l’entraineur argentin négocie les derniers points de son départ du PSG. Néanmoins, le timing est serré, au point que l’OGC Nice a été obligé d’annoncer la nomination de Lucien Favre alors que son entraineur actuel n’est pas encore parti.

Il y a 10 jours il a eu l’info en exclu et en direct que Z ne viendrai pas au PSG.. c’est déjà pas mal non ? Savoir quand Pochettino part on s’en fout il me semble … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 27, 2022

L’occasion pour certains observateurs de remuer le couteau dans la plaie en ce qui concerne le départ de Pochettino. Frédéric Hermel avait en effet annoncé mi-juin, dans la foulée de la décision définitive de Zidane de ne pas dire oui au PSG, que Pochettino allait être démis de ses fonctions. Dix jours plus tard, rien ne s’est fait et Nicolas Puiravau a taquiné le correspondant de RMC avec un gros tacle. « Ça ne ferait pas déjà 10 jours que l’excellent Fred Hermel, surnommé le Fossoyeur de l’Info, a annoncé que le départ de Pochettino du PSG serait officialisé dans les 24 heures ? On vient donc de battre le record du jour le plus long les amis », a livré le spécialiste du PSG, qui n’épargne donc pas un journaliste qui a très souvent craché sur le champion de France, ne serait-ce qu’en raison de sa sympathie pour le Real Madrid.

Daniel Riolo monte au créneau

Néanmoins, cette attaque a eu le don de faire réagir rapidement Daniel Riolo, qui a souvent taquiné son collègue, mais a décidé de réagir pour le défendre. « Il y a 10 jours, il a eu l’info en exclu et en direct que Z ne viendrait pas au PSG.. c’est déjà pas mal non ? Savoir quand Pochettino part on s’en fout il me semble », a lancé Daniel Riolo, qui avait suivi le dossier Zidane de près et avait même annoncé sa future signature à Paris. En attendant, Pochettino n’a toujours pas été relevé de ses fonctions, ce qui devait être le cas pour le samedi 18 juin au plus tard selon Frédéric Hermel.