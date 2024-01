PSG ‍: Florentino Pérez viré par Fayza Lamari

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid espère toujours trouver la bonne formule pour signer Kylian Mbappé libre de tout contrat. Mais les relations avec Fayza Lamari se sont détériorées.

Le PSG espère avoir une réponse assez rapide de Kylian Mbappé concernant son avenir. Idem pour le Real Madrid. Les deux clubs veulent pouvoir passer à autre chose afin de ne pas être déstabilisés dans leurs objectifs. Ce mois de janvier sera certainement important et surtout déterminant pour Mbappé. Plus les jours passent et plus de nouvelles informations sortent au sujet du dossier du crack de 25 ans. La mère et représentante de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, est annoncée comme étant très agacée envers l'attitude de Florentino Pérez, avec lequel elle ne veut plus travailler.

Fayza Lamari en a ras-le-bol de Pérez

D'après les informations de The Athletic, Fayza Lamari en veut énormément au président du Real Madrid, qu'elle accuse d'avoir divulgué des informations sur le dossier à la presse espagnole dans le but de mettre la pression sur son fils. Un nouvel interlocuteur a même dû être trouvé, en la personne de José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid. De quoi rendre la finalisation de ce dossier encore plus dure, car José Angel Sanchez devra trouver les bons mots pour mettre de nouveau Fayza Lamari de son côté. Un bug qui pourrait bien finir par jouer en la faveur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est annoncé comme serein, avec des rapports qui se sont réchauffés avec Kylian Mbappé. Le Parisien rajoute de son côté que Liverpool est aussi entré dans la danse et tentera sa chance pour rafler la mise. Au Real Madrid, pourtant grand favori il y a encore quelques mois, de faire le nécessaire pour charmer un joueur qui parait plus indécis que jamais sur la suite à donner à sa carrière.